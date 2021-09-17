Китай осудил вмешательство США и Австралии во внутренние дела страны

Китай потребовал от США и Австралии прекратить вмешательство во внутренние дела КНР

Пекин потребовал от США и Австралии прекратить вмешательство во внутренние дела КНР ради их «эгоистичных геополитических выгод». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Дипломат осудил действия глав внешнеполитических и оборонных ведомств Вашингтона и Канберры, подчеркнув, что они «порочат Китай». «Позиция Китая по вопросам Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, Южно-Китайского моря и другим вопросам последовательна и ясна», — отметил он.

Лицзянь считает, что КНР является главным экономическим двигателем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также гарантом мирного развития и стабильности. «США и Австралия должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать нарушать спокойствие в регионе», — заключил дипломат.

Ранее посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй призвал страны нового военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны. Дипломат выразил мнение о том, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых состоит в нанесении ущерба третьим государствам.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон направил открытое письмо лидеру КНР Си Цзиньпину с приглашением присоединиться к диалогу по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Моррисон призвал главу Китая обсудить новое партнерство Австралии с Великобританией и США.

Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что большая часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР и предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.