Посольство Китая в Вашингтоне призвало страны AUUKUS (Австралия, Великобритания, США) избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны. Такое заявление было сделано в ответ на объявление Вашингтона, Лондона и Канберры о создании оборонного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Лю Пэнъюй.

Дипломат выразил мнение, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам.

Трехстороннее партнерство AUUKUS, о создании которого объявили лидеры трех государств ранее заявили в ходе совместной пресс-конференции, предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем неAUU менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием.

Цель партнерства, как сообщается, заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами, а также в противодействии Китаю.