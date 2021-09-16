Премьер Джонсон: Британия, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны

Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского премьера Бориса Джонсона.

«Сегодня лидеры Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе», — отмечается в сообщении.

В рамках альянса под названием AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) страны намерены способствовать обмену технологиями. «Альянс AUKUS сблизит нас как никогда, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание», — отметил Джонсон. По его мнению, новое партнерство важно для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В августе президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели экстренные переговоры с представителями силовых структур своих стран из-за обострения конфликта в Афганистане.