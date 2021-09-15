Борис Джонсон уволил Доминика Рааба с поста главы МИД Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снял с должности главу Министерства иностранных дел (МИД) Доминика Рааба и понизил его до секретаря юстиции. Об этом сообщает Sky News.

Джонсон проводит перестановки в своем кабинете министров. Премьер уволил еще троих сотрудников.

Рааб также получил пост заместителя премьер-министра. Как отмечает телеканал, такая должность используется в британском правительстве нечасто и может быть «подачкой высокопоставленному министру».

Ранее бывший глава МИД Великобритании подвергся жесткой критике из-за нежелания прервать отпуск на фоне стремительного наступления боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Рааба призвали уйти в отставку. Министр не вышел на связь, когда с ним 13 августа пытался поговорить его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить вопросы эвакуации.