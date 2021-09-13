Великобритания отказалась направлять помощь афганцам через талибов

Великобритания отказалась направлять помощь в Афганистан напрямую через правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на конференции по Афганистану в Женеве, трансляция доступна в YouTube.

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По словам дипломата, Британия согласна помогать афганцам только через независимые международные гуманитарные организации. «Крайне важно, чтобы гуманитарные организации имели возможность функционировать безопасно и свободно в Афганистане», — подчеркнул министр.

Рааб призвал талибов уважать международное гуманитарное право и выполнять взятые на себя обещания. Он добавил, что Британия в этом году готова вдвое увеличить гуманитарную помощь республике.

Ранее глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупредила об угрозе голода и нищеты в Афганистане без международной финансовой помощи. По ее словам, из-за заморозки миллиардов долларов финансовых активов у Афганистана нет средств на оплату продуктов питания и медикаментов, а также топлива и электроэнергии.