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Четыре самолета с сотрудниками ООН вернулись в Афганистан

Источник Al Jazeera: четыре самолета с сотрудниками ООН вернулись в Афганистан
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Фото: Reuters

Четыре самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце, вернулись в страну. Они уже приземлились в аэропорту Кабула, отмечает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

По некоторым данным, делегации из ООН будут в том числе заниматься гуманитарной помощью стране.

По прогнозам ООН на конец августа 2021 года, жителей Афганистана скоро ждет гуманитарная катастрофа. В следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Последние десятилетия страна и так сильно зависела от природных ресурсов и гуманитарной и финансовой помощи из-за рубежа — в 2019 году ее общая сумма составила почти четверть валового национального дохода страны. Теперь афганцам практически не на что рассчитывать.

Без финансовой помощи международного сообщества Афганистану в стране начнется массовый голод, убеждена глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

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