Глава миссии ООН предупредила об угрозе голода и нищеты в Афганистане

Без финансовой помощи международного сообщества Афганистану в стране начнется массовый голод. Об этом заявила во время брифинга в Совете Безопасности ООН глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

«Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — предупредила она.

Лайонс указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались «Талибану» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Глава миссии ООН также отметила, что Афганистан зависит от импорта, что осложняет самостоятельную оплату за импорт продуктов питания и медикаментов, а также топлива и электроэнергии.

Ранее об угрозе голода в стране сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке. «Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро», — сказал Лерке. По его словам, для борьбы с надвигающимся на население Афганистана голодом международное сообщество должно собрать 600 миллионов долларов.