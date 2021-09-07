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В ООН сообщили о надвигающемся голоде в Афганистане

ООН: в Афганистане заканчивается продовольствие, может начаться голод
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Фото: Reuters

В Афганистане заканчивается продовольствие, населению страны грозит голод. Об этом сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке. Его слова передает «Интерфакс».

«Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро», — сказал Лерке. По его словам, для борьбы с надвигающимся на население Афганистана голодом международное сообщество должно собрать 600 миллионов долларов.

В августе Всемирная организация здравоохранения предостерегла, что в афганских медицинских учреждениях заканчиваются лекарства и наступает дефицит необходимого оборудования. По сообщениям ВОЗ, в случае вспышки коронавируса среди афганского населения, медикаментов в Афганистане хватит всего на несколько недель.

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