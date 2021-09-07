Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) могли получить базы с данными миллионов афганцев, которые теперь оказались под угрозой репрессий со стороны боевиков. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, речь идет сразу о нескольких базах данных, которые специалисты из США создавали для госструктур Афганистана. В частности, в руки талибов могла попасть одна из самых конфиденциальных баз данных, которая использовалась системой по оплате труда афганских военных и сотрудников полиции. В ней содержались детальные сведения о более чем 700 тысячах человек, включая их даты рождений, номера телефонов, отпечатки пальцев и имена близких родственников.

Один из бывших чиновников, пожелавший сохранить анонимность, пояснил AP, что если «Талибан» действительно завладеет этой базой, он, скорее всего, попытается ее взломать. Для этого боевики могут воспользоваться помощью Пакистанской межведомственной разведки (ISI), а также спецслужб России, Китая или Ирана.

Талибы также могли получить доступ к базе данных Информационной системы финансового управления Афганистана, в которой можно найти подробную информацию об иностранных подрядчиках, и к базе министерства экономики страны, в которой собраны данные обо всех источниках финансирования агентств международного развития и помощи. Кроме того, у боевиков могла оказаться база Национального агентства статистики и информации, которая содержала биометрические данные порядка 9 миллионов граждан страны, необходимые для получения паспорта и водительских прав или сдачи экзамена для поступления в университет и на госслужбу.

По словам западного чиновника, который оказывал помощь при проведении в Афганистане парламентских выборов в 2018-м и президентских выборов в 2019-м, в стране также существовала обширная база данных избирателей, в которой имелись сведении о более чем 8 миллионах афганцев. О судьбе этой базы неизвестно, однако предполагается, что он также могла попасть к «Талибану». Более того, талибы могли «унаследовать» базу с биометрическими данными — отпечатками пальцев и сканы радужной оболочки глаз — свыше 420 тысяч афганских госслужащих.

Как пишет AP, ранее в Афганистане также была создана автоматизированная база данных для идентификации личности новобранцев, поступающих на службу в армию и полицию. Всего в ней была представлена информация о 8,5 миллиона человек. Однако, как заявляют официальные лица в США, перед выводом американских войск эта база была дополнительно защищена и получение к ней доступа талибов маловероятно. Также от боевиков обезопасили данные, собранные разведывательным агентством Афганистана за последние 20 лет, — базу с ними полностью уничтожили.

По мнению агентства, теперь эти базы данных, на создание которых США и их союзники потратили за годы своего присутствия в Афганистане сотни миллионов долларов, могут быть использованы «Талибаном» для установления жесткого контроля над обществом и проведения карательных акций в отношении противников их режима. «Это настоящий наглядный урок на тему "Благими намерениями вымощена дорога в ад"», — заключил специалист по технологиям слежения из Бруклинской школы права Фрэнк Паскуале.

В августе издание Politico уже предупреждало, что боевики «Талибана» получат доступ к базам данных афганского правительства. Как отмечала газета, благодаря им талибы узнают обо всех взаимодействиях граждан Афганистана с американскими военными и смогут инициировать расправы над ними.