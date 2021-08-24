Талибы получат доступ к базам данных афганского правительства

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) получат доступ к базам данных афганского правительства и смогут использовать информацию из них против афганского населения. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что благодаря полученным данным боевики узнают обо всех взаимодействиях граждан Афганистана с американскими военными и смогут инициировать расправы над населением. Отмечается, что в правительственных базах сохранилась налоговая отчетность жителей и организаций, а также информация о финансируемых из за рубежа проектах и всех гражданах, связанных с ними. При этом хранилище биометрических данных афганцев позволит талибам легко идентифицировать людей.

В указанных базах также содержится информация о телефонных звонках граждан. Издание отмечает, что официальные лица американского Госдепартамента использовали местные сотовые сети для звонков тем, кто работал с США, в том числе переводчикам, водителям, поварам и другим работникам. Таким образом, данные о переговорах с американцами станут поводом для репрессий против местных жителей.

Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Томас Уоррик выразил уверенность в том, что «Талибан» использует полученные данные в своих целях. «Нет практически никаких сомнений в том, что они получили в свои руки чрезвычайно ценный запас информации, которую они могут использовать на досуге», — заключил он.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки военно-воздушные силы (ВВС) США эвакуировали из Кабула 21,6 тысячи человек. 23 августа движение «Талибан» потребовало у США завершить эвакуацию и вывод своих войск до 31 августа. В противном случае боевики обещали дать американской стороне военный ответ.