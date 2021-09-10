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В России призвали разморозить финансовые активы Афганистана

Небензя призвал разморозить активы Афганистана, чтобы помочь решить гуманитарные проблемы
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Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал разморозить финансовые активы Афганистана, чтобы помочь разрешению гуманитарных проблем, которые возникли в стране. Трансляция заседания, посвященного проблемам Афганистана, велась ТАСС на YouTube.

По его словам, вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане не решены, несмотря на «бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие в течение 20 с лишним лет». Он отметил, что решить эти вопросы непросто из-за «элементарного отсутствия финансовых средств».

«Дальнейшая деградация социально-экономической и гуманитарной обстановки не сулит ничего хорошего. Напротив, она неизбежно приведет к дестабилизации, более масштабному гуманитарному кризису и, как следствие, к осложнению миграционной ситуации в регионе и в мире в целом», — заявил он.

В середине августа США заморозили активы Афганистана, позднее к экономической блокаде присоединились Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз, также приостановив финансирование проектов в исламской республике. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели.

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