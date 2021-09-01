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Британия просила афганцев явиться в аэропорт Кабула за несколько часов до взрыва

Посольство Британии перед взрывом рекомендовало афганцам явиться в аэропорт
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Фото: Rahmatullah Alizadah / XinHua / Globallookpress.com

Британские официальные лица просили афганцев явиться в аэропорт Кабула за несколько часов до взрыва. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что службы безопасности предупреждали о неизбежности нападения на аэропорт, посольство Великобритании в письменной форме рекомендовало людям прийти к воротам аббатства недалеко от отеля Baron, где произошел теракт.

Электронные письма стали доступными после того, как Вашингтон пытался переложить на Лондон ответственность за большое число погибших. Британские власти отказывалась закрыть ворота аббатства.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал обвинения абсурдными и заявил, что Британия не могла оставить ворота открытыми. Однако, согласно внутренним документам Министерства обороны США, Лондон до последнего момента не давал закрыть ворота аэропорта, чтобы эвакуировать больше беженцев.

Афганский переводчик, получивший письмо рассказывает, что решил не идти к точке эвакуации, так как слышал о неминуемой террористической атаке. При этом посольство просило подтвердить, находится ли он у нужных ворот.

26 августа около международного аэропорта столицы Афганистана произошло несколько взрывов. Первую атаку у отеля Baron совершил террорист-смертник. В результате терактов погибло как минимум 200 человек, среди которых 13 граждан США.

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