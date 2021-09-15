Востоковед предрек миру гонку ядерных вооружений в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в мире начнется гонка ядерных вооружений. К такому выводу пришел президент Института Ближнего Востока, востоковед Евгений Сатановский, передает News.ru.

Причиной подобного развития событий станет крушение режима нераспространения ядерного оружия. За гонкой вооружений, по мнению ученого, последуют ограниченные ядерные войны. В них будет использоваться не самое мощное оружие, «но много и не надо», предрек эксперт.

Сатановский напомнил, что Иран уже ведет совершенствование носителей и занят получением плутония. Востоковед уверен, что иранские ученые рано или поздно разработают собственное ядерное оружие, однако не назвал примерных сроков. При этом, по его словам, Тегеран уже далеко продвинулся в этом вопросе.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что через два-три месяца Иран получит достаточно материала, чтобы произвести ядерную бомбу. Глава израильского Минобороны отметил, что в этом случае на Ближнем Востоке может начаться гонка ядерных вооружений. Чтобы избежать этого, Ганц призвал США, Россию, Китай и Европу оказывать давление на Тегеран.