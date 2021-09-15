Востоковед оценил шансы на возобновление Северной Кореей ядерных испытаний

Северная Корея не вернется к испытаниям ядерного оружия до окончания пандемии COVID-19. Так шансы на возобновление ядерных испытаний оценил эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс.

В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что КНДР испытывает нехватку продовольствия и проблемы с торговлей. Пхеньяну может понадобиться помощь соседей, и накал обстановки в регионе явно ему в этом деле не поможет.

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Кроме того, востоковед усомнился, что Северная Корея заинтересована в том, чтобы сильно обострять отношения с Южной Кореей накануне выборов. «Если [южнокорейский президент] Мун Чжэ Ин сохранит свой пост, то это создаст более благоприятную атмосферу на полуострове. Особенно учитывая, что его оппоненты-консерваторы занимают ярко выраженную антикоммунистическую и антисеверокорейскую позицию», — подчеркнул Уинстенли-Честерс. По его словам, «неудобный статус-кво» на полуострове сохранится по крайней мере до конца пандемии.

Ранее южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. КНДР провела испытания 11 и 12 сентября.

Последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, эти ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.

