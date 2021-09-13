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США отреагировали на испытания КНДР новой ракеты большой дальности

В США заявили, что продолжат следить за ситуацией после испытаний КНДР новой ракеты
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Фото: Yuri Gripas / Reuters

Властям США известно о сообщениях о новых ракетных пусках КНДР, они продолжат следить за развитием ситуации совместно со своими союзниками и партнерами. Так отреагировало на информацию об испытаниях новой ракеты большой дальности Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных Сил, передает ТАСС.

Как считают в Пентагоне, такие действия Пхеньяна свидетельствуют о его сосредоточенности на развитии своей военной программы и указывают на угрозы, которые это «представляет для соседей КНДР и международного сообщества». В Индо-Тихоокеанском командовании также подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему твердо привержен защите Южной Кореи и Японии.

Ранее южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщила, что Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Испытания прошли в субботу, 11 сентября, и в воскресенье, 12 сентября. Уточняется, что военное руководство КНДР протестировало различные части двигателей, испытания систем управления и наведения, а также боеголовки и другие.

Последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, эти ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.

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