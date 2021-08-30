Аналитик призвал перестать паниковать из-за запуска Пхеньяном ядерного реактора

Не стоит раздувать панику из-за запуска в КНДР ядерного реактора. Об этом заявил эксперт по оружию массового уничтожения Владимир Хрусталев в комментарии к материалу News.ru.

«Не стоит без надобности множить сущности. Если ядерный реактор построен, он должен и будет работать», — сказал аналитик. По его словам, северокорейские власти будут останавливать работу реактора, чтобы провести техническое обслуживание, однако такие остановки не будут означать, что Пхеньян «отказался от своей ядерной программы в целом».

Ранее появились сообщения, что свою работу возобновил главный ядерный комплекс КНДР в уезде Йонбен. Он используется для производства топлива для ядерного оружия. В этом реакторе обогащается плутоний. Информация о его запуске была получена со спутников специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).