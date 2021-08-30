В КНДР возобновилась работа реактора по производству топлива для ядерного оружия

Главный ядерный комплекс в уезде Йонбён в КНДР, использующийся для производства топлива для ядерного оружия, возобновил свою работу. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на годовой отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Материалы по теме «Они ели даже детей» Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае «Я же вождь!» Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции

Согласно данным, полученным агентством со спутников, в начале июля 2021 года на объекте сбрасывали воды для охлаждения реактора. Пятимегаваттный реактор производит плутоний — один из двух ключевых ингредиентов, используемых для создания ядерного оружия.

МАГАТЭ также сообщает, что с середины февраля до начала июля в районе ядерного комплекса были обнаружены признаки работы радиохимической лаборатории.

В феврале Бывший и.о. главы посольской миссии Северной Кореи в Кувейте Рю Хён, сбежавший из страны, усомнился в возможности денуклеаризации. По мнению дипломата, глава КНДР Ким Чен Ын не откажется от ядерного арсенала. «Ядерная мощь Северной Кореи напрямую связана со стабильностью режима», — подчеркнул Рю Хён.

В начале января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах страны совершенствовать ядерное оружие. Он призвал улучшать ядерные технологии, уменьшая габариты и вес, увеличивая стратегическую мощность ядерного вооружения, а также разрабатывая универсальное стратегическое оружие для разных объектов и целей.