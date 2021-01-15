Северная Корея показала «самое мощное оружие в мире»

В Северной Корее показали новую баллистическую ракету подводного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное информгентство ЦТАК.

Оружие было продемонстрировано в Пхеньяне во время военного парада, посвященного очередному съезду Трудовой партии Кореи. Комментируя парад, в ЦТАК назвали эти новинки «самым мощным оружием в мире, показывающим силу революционных вооруженных сил».

Смотром руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее в Южной Корее предположили, что Пхеньян может провести испытания межконтинентальных баллистических ракет в первые месяцы работы нового президента США Джо Байдена. В прошлом КНДР уже встречала смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации. Кроме того, по мнению экспертов Института политических исследований Асан, озвученные Байденом планы по дипломатическому взаимодействию с КНДР сигнализируют о 180-градусном развороте от подхода Трампа. Новый глава Белого дома, как ожидается, будет выстраивать отношения с Пхеньяном в формате «снизу-вверх», отдавая предпочтение встречам на рабочем уровне, а не двусторонним саммитам, как это делал его предшественник.