В США рассказали о продолжающейся работе ядерного реактора в Северной Корее

В США рассказали о том, что Северная Корея, вероятно, продолжает эксплуатировать ядерный реактор, производящий плутоний, в комплексе ядерных исследований уезда Йонбен. Об этом пишет ресурс 38 North, отслеживающий деятельность КНДР.

Материалы по теме Ким за Кимом Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет «Я же вождь!» Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции

Он ссылается на спутниковые снимки, сделанные недавно. Исходящий из генераторного зала реактора пар указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает.

«Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен», — пишет ресурс. Отмечается, что реактор мощностью пять мегаватт может производить до шести килограммов плутония в год.

30 августа стало известно, что в КНДР возобновилась работа главный ядерного комплекса Северной Кореи, размещенного в уезде Йонбен. Этот объект используется для получения плутония — основного компонента в создании оружия массового уничтожения. Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что недалеко от ядерного комплекса обнаружены следы работы радиохимической лаборатории.