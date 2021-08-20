Жителям Северной Кореи запретили обсуждать внешность похудевшего Ким Чем Ына

Жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера Ким Чен Ына после его похудения. Об этом сообщает Radio Free Asia.

Как уверяют местные власти, потеря веса политика указывает на то, что он вместе со своими гражданами страдает от хронического отсутствия продовольственной безопасности, усугубленной пандемией коронавируса.

«Лидеры дозорных встреч в регионах впервые почувствовали необходимость официально заявить о том, что у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем. В то же время многие граждане согласились, что похудение идет на пользу главе государства, и его прежняя форма была для него опасна», — рассказал изданию житель северо-восточного портового города, который пожелал остаться неизвестным.

Еще один анонимный источник из города Саривон к югу от Пхеньяна отметил, что, несмотря на предупреждения властей, разговоры об ухудшении самочувствия лидера не утихают. «Они запретили распространять какую-либо информацию о здоровье вождя. Он, по их словам, исхудал из-за нагромождения государственных дел. Но общественность все равно обсуждает эту проблему», — заявил он.

В начале июня резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни. О снижении веса лидера страны даже официально упоминали государственные СМИ КНДР. При этом некоторые эксперты предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход политика на более здоровый образ жизни.