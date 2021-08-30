Северную Корею заподозрили в запуске ядерного реактора по производству плутония

Северная Корея предположительно вновь запустила ядерный реактор по производству плутония в Йонбене, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что с начала июля появился ряд признаков, позволяющих заподозрить работу реактора, например, сброс охлаждающей воды. Таким образом, КНДР может возобновить производство ядерного оружия.

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В МАГАТЭ пояснили, что производство плутония было прекращено с декабря 2018 до июля 2021 года, при этом Северная Корея использовала лабораторию неподалеку для отделения радиоактивного вещества от отработанного топлива.

Специалисты агентства подчеркнули, что действия КНДР «вызывают глубокую тревогу» и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Издание отмечает, что в настоящее время президент США Джо Байден обеспокоен ситуацией в Афганистане, нежели продолжением переговорами с Пхеньяном о ядерном оружии, в то время как страна готова расширить свой арсенал.

В марте 2021 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на объекте Северной Кореи в городе Кангсон имеются признаки производства обогащенного урана. Он подтвердил, что выявлены признаки соответствующих работ. В других местах, которые стали объектами проверки — в частности на объекте в Йонбене, — на тот момент подобных признаков не зафиксировали.

