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Путин рассказал о решении ядерной проблемы КНДР

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Vladimir Smirnov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о подходе к северокорейской ядерной проблеме. По словам главы государства, данный вопрос должен решаться не новыми санкциями в отношении КНДР, а через гарантии безопасности, сообщает «Интерфакс».

Во время встречи с руководителями международных информагентств Путин отметил, что новый виток напряженности появился из-за того, что некоторые партнеры КНДР отошли от взятых на себя обязательств. В то же время он выразил надежду, что «мы все, и Россия в том числе, найдем оптимальный путь решения северокорейской проблемы».

При этом глава государства подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу не изменилась: Россия по-прежнему «категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения».

Ранее в США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, администрации предыдущих президентов пытались решить эту проблему, но их попытки оказались безуспешны. В итоге, по мнению главы Госдепа, ядерная программа КНДР развилась и стала более опасной.

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