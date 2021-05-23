В США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США отказались принимать ядерный статус Северной Кореи. Об этом он рассказал телеканалу ABC, его слова приводит «Московский комсомолец».

Блинкен отметил, что администрации предыдущих президентов США пытались решить эту проблему, но их попытки оказались безуспешны. В итоге, по мнению главы Госдепа, ядерная программа КНДР развилась и стала более опасной.

Он подчеркнул, что в данный момент США активно изучают политику Северной Кореи и то, как отношения со страной строили предыдущие администрации. Блинкен также добавил, что США готовы к диалогу с КНДР и ожидают ответа от Пхеньяна.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. Однако американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны.