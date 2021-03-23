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Гражданин Северной Кореи впервые в истории предстал перед американским судом

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Фото: Wong Fok Loy / SOPA Images / LightRocket / Getty

Гражданин Северной Кореи впервые в истории предстал перед американским судом. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег для обхода международных санкций против КНДР, сообщается на сайте Минюста США.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 по 2018 год Мун Чхве Мён вступил в сговор с целью провести финансовые операции, нарушавшие санкции США и ООН против КНДР, на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Власти США также предполагают, что мужчина работал на северокорейскую разведку.

Для сокрытия связей с Северной Кореей Мун использовал подставную компанию. По данным обвинения, она занималась поставками в Северную Корею «чувствительных технологий», сельскохозяйственных товаров и предметов роскоши, включая спиртные напитки и табак. 22 марта он предстал перед федеральным судом округа Колумбия.

На прошлой неделе Муна экстрадировали в США из Малайзии, где он жил с 2017 года. Мужчина стал первым в истории гражданином Северной Кореи, которого выдали США. Пхеньян в ответ разорвал дипломатические отношения с Куала-Лумпуром.

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