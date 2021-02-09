Раскрыты детали финансирования ядерной программы Северной Кореи

Хакеры из Северной Кореи в период с 2019 года по ноябрь 2020-го похитили более 300 миллионов долларов ради финансирования программ по созданию в стране ядерного оружия, в том числе баллистических ракет. В этом их обвинили эксперты Организации Объединенных Наций (ООН), подготовившие специальный отчет, детали которого раскрыл CNN дипломатический источник в Совете Безопасности ООН.

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Как следует из документа, хакеры из КНДР в указанный период неоднократно осуществляли атаки на финансовые учреждения и онлайн-сервисы обмена цифровых валют. В результате им удалось украсть в общей сложности порядка 316,4 миллиона долларов. По мнению экспертов, все эти средства в дальнейшем были направлены на поддержание на плаву экономики Северной Кореи, которая в настоящее время находится в «бедственном положении», а также на реализацию ядерной программы страны. В частности, говорится в отчете, северокорейские власти за счет полученных денег смогли обслуживать свои ядерные объекты, модернизировать инфраструктуру, использующуюся для запуска баллистических ракет, а также продолжить производство расщепляющихся материалов.

В документе указывается, что одна из стран, входящих в ООН, заявила, что КНДР с большой долей вероятности может оснастить ядерными боеголовками свои баллистические ракеты любой дальности.

Как отмечает CNN, представленная в отчете информация была получена от стран-участниц ООН, спецслужб, СМИ, а также от граждан Северной Кореи, которым удалось бежать из страны. Обычно подобные отчеты выпускаются раз в шесть месяцев — ранней осенью и ранней весной. Когда именно будет опубликован документ, о котором идет речь, неизвестно. Представители КНДР в ООН пока никак не прокомментировали появившиеся сообщения.

В 2020 году экономика Северной Кореи оказалась в крайне тяжелом положении из-за санкций, стихийных бедствий и пандемии коронавируса, подчеркивает CNN. Так, в рамках борьбы с распространением инфекции власти КНДР в прошлом году практически полностью остановили торговлю с Китаем, которая была одним из главных источников дохода государства. В подобных условиях, считает телеканал, Пхеньян может продолжить использовать своих хакеров, чтобы обеспечить приток средств в страну, несмотря на закрытие границ.

Ранее хакеров из Северной Кореи неоднократно обвиняли в краже средств со счетов организаций других стран. Так, в 2019 году помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс заявлял, что они проводят масштабные кибератаки на американские банки. В 2017 году хакеров из КНДР заподозрили в организации взлома, позволившего украсть 81 миллион долларов со счета Центрального банка Бангладеш в Федеральном банке Нью-Йорка.