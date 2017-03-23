США заподозрили КНДР в краже 81 миллиона долларов из ФРС

Американские правоохранительные органы готовят доказательства для обвинения КНДР в организации взлома, позволившего украсть 81 миллион долларов со счета Центрального банка Бангладеш в Федеральном банке Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg. При этом официально обвинения в ближайшее время предъявлены не будут.

Как отмечает The Wall Street Journal, следствие ведется в отношении граждан или компаний Китая, которые могли помогать КНДР.

Материалы по теме Сорванное «Интервью» Действительно ли КНДР стоит за хакерской атакой на Sony Pictures

Правоохранители подозревают хакеров, связанных с Северной Кореей, так как инцидент был похож на взлом компании Sony Pictures в 2014 году.

Sony Pictures стала жертвой хакерской атаки, когда выпустила фильм «Интервью», где по сюжету лидер КНДР Ким Чен Ын погибает в результате покушения.

Незадолго до премьеры Sony Pictures получила угрозы от неизвестных хакеров устроить теракт во время сеанса. Материалы «Интервью» вместе с личной перепиской сотрудников, сценариями и информацией, связанной с кинопроектами, были украдены.

Похищение денег из ЦБ Бангладеш было совершено в марте 2016 года. Хакеры пытались снять со счета более миллиарда долларов, но им удалось перевести только 81 миллион долларов на счет казино на Филиппинах для отмывания.