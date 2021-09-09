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В США призвали Вашингтон сотрудничать с Москвой по КНДР

National Interest: Россия могла бы помочь США в остановке ядерной программы Пхеньяна
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Фото: Kim Kwang Hyon / AP

Соединенные Штаты могли бы выиграть от сотрудничества с Россией по денуклеаризации КНДР. С таким призывом выступил политолог Дуг Бэндоу в статье для издания National Interest.

По мнению автора, сейчас США имеет целый ряд трудноразрешимых проблем с Северной Кореей. Помимо ядерной угрозы, это отказ КНДР от покупки препаратов против COVID-19, отрицание необходимости экономических реформ и социально-культурные запреты в отношении граждан.

Политолог отметил, что США должны сами разрядить напряженность в отношениях с Россией для остановки ядерной программы Пхеньяна. К примеру, достичь с Москвой компромисса по Сирии и Украине. Это может позволить заключить политическую сделку между Кремлем и Белым Домом по вопросу ядерного оружия в КНДР.

Другим вариантом борьбы с ядерной угрозой со стороны Пхеньяна Бэндоу назвал объединение Северной и Южной Кореи. Однако для этого президенту США Джо Байдену также придется заключать соглашение с Москвой. «Администрации Байдена следует начать серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу», — отметил эксперт.

30 августа стало известно, что в КНДР возобновилась работа главный ядерного комплекса Северной Кореи, размещенного в уезде Йонбен. Этот объект используется для получения плутония — основного компонента в создании оружия массового уничтожения. Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что недалеко от ядерного комплекса обнаружены следы работы радиохимической лаборатории.

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