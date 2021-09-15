Назван вероятный срок появления у Ирана ядерной бомбы

Иран через два-три месяца сможет произвести достаточное количество материала для появления в стране ядерной бомбы. Об этом в интервью журналу Foreign Policy предупредил глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

По его оценке, если Иран добьется своей цели, то в регионе может начаться гонка ядерных вооружений. Чтобы этого избежать, на Тегеран следует оказывать политическое и экономическое давление со стороны США, России, Китая и Европы.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кратчайший пусть к восстановлению иранской ядерной сделки — возвращение США и Ирана к систематическому выполнению своих обязательств в рамках СВПД. Она отметила, что первопричины текущих сложностей со сделкой еще не устранены, и призвала всех партнеров вернуться за стол переговоров и прийти к соглашению.

Летом текущего года стало известно, что единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки. В Государственном департаменте Соединенных Штатов пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.