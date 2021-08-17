Госдеп призвал Иран отказаться от ядерных разработок и вернуться к СВПД

Госдеп США призвал Иран отказаться от ядерных разработок и вернуться к переговорам по СВПД

Власти США считают, что Иран должен отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«У Ирана нет реальной необходимости в производстве металлического урана, который напрямую связан с разработкой ядерных вооружений. Ирану следует прекратить активизацию разработок в ядерной сфере и вернуться к добросовестному проведению переговоров о полном выполнении СВПД», — говорится в документе.

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В тексте Прайс отмечает, что в Вашингтоне ознакомились с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что иранские специалисты получили 200 граммов металлического урана с уровнем обогащения 20 процентов. По словам пресс-секретаря, США ясно дали понять, что дальнейшая активизация ядерных разработок, выходящая за рамки СВПД, является неконструктивной и противоречит возвращению к взаимному соблюдению сделки. Прайс также подчеркнул, что нынешняя позиция Тегерана «не добавит ему рычагов на переговорах, а лишь приведет к дальнейшей изоляции страны».

20 июня в Вене завершился шестой с апреля этого года раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, которое также подразумевает возвращение к этой сделке США. Тогда в Вашингтоне заявили, что вернутся за стол переговоров уже при новом руководстве Ирана.

29 июля США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства.

Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.