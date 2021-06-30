В России высказались о позиции США в отношении Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о позиции Вашингтона в отношении Ирана. Его слова передает ТАСС.

Постпред заявил, что российская сторона не увидела реального изменения в политике Вашингтона по взаимодействию с Тегераном. Он добавил, что на переговорах в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) уже просматриваются контуры договоренности по возвращению США к ядерной сделке с иранской стороной. «Есть общее понимание, как двигаться к конечной цели», — заключил Небензя.

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Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США и Иран решили только часть разногласий в ходе переговоров. «Я не могу сказать, удастся ли нам преодолеть эти разногласия. В основном это зависит от решений, которые принимаются в Тегеране верховным лидером», — подчеркнул он.

21 июня стало известно, что единственной уступкой американскому лидеру Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.

До этого в Иране прошли президентские выборы, победителем которых стал Раиси — председатель Верховного суда. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах.

В Государственном департаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.