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Иран обвинили в задержке переговоров по ядерной сделке

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Фото: Lisi Niesner / Reuters

МИД Франции обвинил Тегеран в задержке переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом пишет «Интерфакс».

По словам представителя французского внешнеполитического ведомства Аньес фон дер Мюль, Иран, не возвращаясь к переговорам по СВПД, ставит под угрозу соглашение по возрождению сделки.

Дипломаты предупредили руководство Ирана, что если оно не прекратит вести подобную политику, то не только продолжит откладывать снятие санкций с республики, но и рискует подорвать саму возможность завершения переговоров в Вене и восстановление договора.

В конце июня, после объявления итогов президентских выборов в Иране, США пообещали продолжить переговоры с новым руководством республики о возвращении к ядерной сделке от 2015 года.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отмечал, что на переговорах в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий уже просматриваются контуры договоренности по возвращению США к ядерной сделке с иранской стороной.

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