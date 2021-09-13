В МИД назвали кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки

Захарова: кратчайший путь к восстановлению СВПД — возвращение США и Ирана к обязательствам

Кратчайший пусть к восстановлению иранской ядерной сделки — возвращение США и Ирана к систематическому выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат оценила заявления генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ходе визита в Тегеран. Главным итогом переговоров сторон она назвала подтверждение твердого настроя на продолжение диалога о присутствии агентства в Иране. «Всякое давление извне и попытки вмешиваться в этот процесс контрпродуктивны», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова отметила, что первопричины текущих сложностей с ядерной сделкой еще не устранены. По ее словам, Москва призывает всех партнеров по СВПД вернуться к переговорам и прийти к соглашению.

Ранее стало известно, что в ближайшее время правительство Ирана возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран постарается ни на минуту не задерживать этот процесс. Также иранская сторона заранее отказалась брать на себя обязательства, которые выходят за рамки договора СВПД.