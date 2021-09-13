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Стали известны планы Ирана по ядерной сделке

Иран готовится возобновить переговоры по ядерной сделке в Вене
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Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В ближайшее время правительство Ирана возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене. Об этом на пресс-конференции заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», — добавил он. По словам Хатибзаде, Тегеран ожидает от участников переговоров «реалистичного подхода». Также иранская сторона заранее отказывается брать на себя обязательства, которые выходят за рамки договора Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее в Госдепе заявили, что правительство Ирана не приняло решения по ядерной сделке и не планирует возвращаться к переговорам. Вашингтон призвал Тегеран как можно скорее начать диалог по вопросам ядерных вооружений, так как возможности для этого небесконечны.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Позже Иран обвинили в грубых нарушениях пунктов соглашения. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и введении антииранских санкций. Иран отказался от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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