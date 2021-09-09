Мир
 
Последние новости
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ Союзного государства
Совбез ООН пригрозил «Талибану» санкциями за связи с террористами
«КамАЗ» рассказал, когда дебютирует серийный кроссовер «Кама-1» 
Сборная России отреагировала на завершение Гусом Хиддинком карьеры
Lockheed Martin показала карту 13 авиабаз с 450 истребителями F-35 в Европе
Россиянам назвали способы защитить личную информацию от мошенников
Минобороны запустило ракету «Союз-2.1в» с военным спутником
На Украине заверили в способности армии захватить ДНР и ЛНР
Байден продлил режим ЧП в США
В Киеве предстоящий разговор Путина и Зеленского назвали «чрезвычайно сложным»
Новости партнеров
Прослушать новость

В США усомнились в намерениях Ирана возобновить ядерную сделку

Пресс-секретарь Госдепа Прайс усомнился в стремлении Ирана вернуться к переговорам по СВПД
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

США считают, что власти Ирана до сих пор не приняли решение по поводу возвращения к переговорам о восстановлении ядерной сделки или отказа от них. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

«Это решение, которое им необходимо принять, решение, о котором они должны сообщить. Они, насколько я знаю, такого решения не приняли и, конечно, о нем не сообщили», — отметил он.

Соединенные Штаты призвали Иран к скорейшему возобновлению переговоров в Вене о восстановлении ядерной сделки и предупреждают, что возможности для этого небесконечны.

Ранее сообщалось о готовности Вашингтона снять некоторые санкции против Тегерана, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по его ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «обнадеживающей» дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдеп призвал Иран отказаться от ядерных разработок и вернуться к СВПД
Российский дипломат раскрыл подробности по иранской ядерной сделке
Иран обвинили в задержке переговоров по ядерной сделке