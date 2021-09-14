Стало известно о роли России в разрядке ситуации с иранской ядерной сделкой

Россия сыграла важную роль в организации поездки гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, которая способствовала разрядке ситуации с ядерной сделкой. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» от независимых источников, близких к секретариату агентства.

По информации издания, Россия неоднократно призывала к скорейшему возобновлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене. При этом Москва не допускала резких критических высказываний в адрес новых иранских властей.

Российская сторона дала понять, что проголосует против антииранской резолюции в МАГАТЭ. «Коммерсантъ» отмечает, что Москва отказалась участвовать в посвященной резолюции встрече спецпосланника США по Ирану Роберта Малли с коллегами из Франции, Великобритании и Германии, которая прошла в Париже. Однако до переговоров во французской столице Малли встретился с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Москве. Сразу после этого, по данным газеты, он созвонился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кратчайший пусть к восстановлению иранской ядерной сделки — возвращение США и Ирана к систематическому выполнению своих обязательств в рамках СВПД. Она отметила, что первопричины текущих сложностей со сделкой еще не устранены, и призвала всех партнеров вернуться за стол переговоров и прийти к соглашению.