В Госдуме оценили опасность обмена ракетными испытаниями между двумя Кореями

Обмен ракетными испытаниями между КНДР и Южной Кореей, произошедший в последние дни, представляет собой попытку сдерживания друг друга и не несет угрозы для России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Я думаю, что для Российской Федерации здесь особой угрозы нет, потому что мы сами обладаем очень серьезным потенциалом — и ядерным, и ракетным, и оружием высокоточного поражения», — сказал он.

По оценке депутата, последние события, связанные с испытаниями оружия двумя государствами, расположенными на Корейском полуострове, следует рассматривать в контексте взаимоотношений Пхеньяна и Сеула.

«Я бы однозначно рассматривал Северную Корею как государство, которое вынуждено обороняться, а Южную Корею как государство, которое однозначно не имеет цели наступательных действий. Хотя над Сеулом есть определенный американский протекторат и влияние», — отметил парламентарий.

О том, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану. Затем появилась информация о еще одном пуске. Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты. Позже стало известно о ракетном испытании, которое провел Сеул. Как сообщает РИА Новости, Южная Корея стала седьмой страной в мире, запустившей баллистическую ракету собственного производства с подводной лодки.