Япония и Южная Корея решили созвать Советы безопасности из-за пусков КНДР

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил созвать Совет национальной безопасности из-за ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает РИА Новости и ТАСС.

«Я дал указание направить все силы на сбор и анализ информации, оперативно предоставлять ее населению, подтвердить безопасность морских и воздушных судов, принять исчерпывающие меры на случай непредвиденной ситуации», — заявил японский премьер. Он пообещал защитить мирную жизнь граждан «в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей» и другими странами.

Решение созвать заседание Совета национальной безопасности приняли и в Южной Корее. Президент страны Мун Чжэ Ин проинформирован о произведенных ракетных пусках со стороны Северной Кореи.

О том, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, ранее сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану. Позже стало известно о еще одном пуске. Военные Южной Кореи и Японии допускают возможность, что это были баллистические ракеты.