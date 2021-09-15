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Названы потенциальные препятствия для поставок на Украину «Железного купола»

Военный эксперт: Украина не сможет получить от США «Железный купол» без согласия Израиля
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Фото: Tsafrir Abayov / AP

Украина не сможет получить тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») без согласия Израиля, который является разработчиком и производителем оружия. Такое мнение высказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «360».

По его словам, такого рода вооружения Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнерам. Украина в их число не входит, что является потенциальным препятствием для поставок в республику «Железного купола», назвал причину эксперт.

«Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки», — сказал Коротченко. Он добавил, что если США пойдут в обход Израиля, то это может спровоцировать недовольство Тель-Авива.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что Украина планирует использовать израильскую тактическую систему «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии.

15 сентября газета Politico сообщила, что израильская тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» может быть размещена на Украине. Издание отмечает, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год указывает администрации президента США Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны.

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