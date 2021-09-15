Раскрыты планы украинских властей на использование «Железного купола»

Украина планирует использовать израильскую тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») для защиты критических объектов инфраструктуры и повышения боеспособности армии. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

Речь идет о планах США внести поправки к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год. Как сообщала газета Politico, они позволят администрации президента Джо Байдена снабдить Украину системами противовоздушной или противоракетной обороны, в том числе элементами «Железного купола».