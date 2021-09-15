В Киеве оценили возможность передачи Украине «Железного купола»

Офис президента Украины: Киев может получить ПРО «Железный купол» от США

В офисе президента Украины оценили возможность передачи стране израильской тактической системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»). Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В администрации главы республики высказались о потенциальной военной поддержке со стороны США. Там подчеркнули, что Киев сможет получить новую систему ПРО благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Ранее о передаче Соединенными Штатами «Железного купола» Украине написало издание Politico. В публикации отмечается, что об этом свидетельствует поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год, указывающая администрации президента США Джо Байдена на необходимость снабдить украинскую сторону системами противовоздушной или противоракетной обороны. При этом в Politico допустили, что получение Киевом системы ПРО спровоцирует рост напряженности в отношениях с Москвой.

31 августа Владимир Зеленский рассказал о подписании Украиной и США межправительственного соглашения об основах оборонного партнерства. Оно предусматривает тестирование вооружения и военной техники и проведение научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих у украинской стороны.