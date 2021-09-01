На Украине раскрыли суть соглашения об оборонном партнерстве с США

Соглашение об основах оборонного партнерства между Украиной и США является «конкретной договоренностью», а не «меморандумом». Об этом заявил депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, пишет «Интерфакс-Украина».

Он раскрыл суть соглашения и подчеркнул, что оно подтвердило ключевые детали взаимодействия Киева с Вашингтоном. По его словам, заключенный договор предусматривает помощь украинской стороне в борьбе с «российской агрессией», проведении оборонных реформ в соответствии со стандартами НАТО, а также углубление военного сотрудничества в Черноморском регионе и партнерства в сфере разведки.

При этом Завитневич назвал Украину ключевым государством для защиты демократии в Центральной и Восточной Европе, а Россию — источником «рисков» для глобальной стабильности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Киевом и Вашингтоном межправительственного соглашения об основах оборонного партнерства. Оно предусматривает тестирование вооружения и военной техники и проведение научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих на Украине.