Politico: Байден объявит о сделке с Британией и Австралией по обмену военными технологиями

Президент США Джо Байден объявит о создании новой рабочей группы с Великобританией и Австралией для обмена передовыми военными технологиями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Группа получит название AUUKUS, по аббревиатурам стран-участниц. Подобная форма сотрудничества упростит для сторон взаимодействие и обмен технологиями в таких областях, как искусственный интеллект, деятельность в кибер-пространстве, подводные системы и возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Источник Politico указал, что соглашение будет включать в себя также пункт о ядерных технологиях. Издание отмечает, что сделка будет косвенно направлена на расширение возможностей противостояния Китаю и недопущение его военного доминирования.

Ранее директор Центральной комиссии по иностранным делам при ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи заявил, что Республиканская и Демократическая партии США должны вместе помочь наладить американо-китайский диалог. Он понадеялся, что американское правительство изменит свою неправильную политику в отношении Пекина и напомнил о важности диалога между двумя странами.