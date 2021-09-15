Байден прокомментировал сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался от встречи

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от предложения провести личную встречу. «Это неправда», — сказал американский лидер, передает Reuters.

С подобным заявлением выступил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, передает газета Financial Times.

Это некорректное описание телефонного разговора. Точка Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Автор заметки Деметри Севастопуло написал в своем Twitter-аккаунте, что издание настаивает на информации.

Первый за семь месяцев

Переговоры лидеров двух стран прошли в ночь на 10 сентября по московскому времени. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, телефонный диалог, ставший первым за семь месяцев, длился около 90 минут. В его рамках они обсудили необходимость частых контактов.

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По данным газеты, Байден предложил китайскому коллеге провести очную встречу, как один их нескольких вариантов взаимодействия, и при этом не ожидал мгновенного ответа. Возможной площадкой для ее проведения мог бы стать саммит G20, который пройдет в Италии в октябре.

Смените тон

Однако лидер КНР отверг данное предложение. Источники газеты отмечают, что в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин намекнул на необходимость улучшения атмосферы отношений и заявил, что Вашингтону необходимо смягчить агрессивную риторику в адрес Пекина. Он также отметил, что политика США в отношении Китая накладывает «серьезные трудности» на отношения двух стран.

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Вместе с тем оба лидера согласились с тем, что «углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений».

Возможные причины отказа

Несмотря на то, что причины отказа не уточняются, в администрации Байдена допустили, что отчасти они могут быть связаны с ситуацией с COVID-19: лидер КНР не покидал страну с момента вспышки пандемии в начале прошлого года.

По мнению эксперта по Китаю Немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, взаимодействие с американским лидером может быть политически рискованным для Си Цзиньпина «без уверенности в том, что он сможет что-то получить от Байдена». В связи с этим, лидер КНР мог посчитать, что в данный период безопаснее взаимодействовать на более низких уровнях. В то же время она не исключила, что свою роль сыграла и пандемия коронавируса.