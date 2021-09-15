Байден прокомментировал сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от предложения провести личную встречу. «Это неправда», — сказал американский лидер, передает Reuters.
С подобным заявлением выступил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, передает газета Financial Times.
Автор заметки Деметри Севастопуло написал в своем Twitter-аккаунте, что издание настаивает на информации.
Первый за семь месяцев
Переговоры лидеров двух стран прошли в ночь на 10 сентября по московскому времени. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, телефонный диалог, ставший первым за семь месяцев, длился около 90 минут. В его рамках они обсудили необходимость частых контактов.
По данным газеты, Байден предложил китайскому коллеге провести очную встречу, как один их нескольких вариантов взаимодействия, и при этом не ожидал мгновенного ответа. Возможной площадкой для ее проведения мог бы стать саммит G20, который пройдет в Италии в октябре.
Смените тон
Однако лидер КНР отверг данное предложение. Источники газеты отмечают, что в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин намекнул на необходимость улучшения атмосферы отношений и заявил, что Вашингтону необходимо смягчить агрессивную риторику в адрес Пекина. Он также отметил, что политика США в отношении Китая накладывает «серьезные трудности» на отношения двух стран.
Вместе с тем оба лидера согласились с тем, что «углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений».
Возможные причины отказа
Несмотря на то, что причины отказа не уточняются, в администрации Байдена допустили, что отчасти они могут быть связаны с ситуацией с COVID-19: лидер КНР не покидал страну с момента вспышки пандемии в начале прошлого года.
По мнению эксперта по Китаю Немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, взаимодействие с американским лидером может быть политически рискованным для Си Цзиньпина «без уверенности в том, что он сможет что-то получить от Байдена». В связи с этим, лидер КНР мог посчитать, что в данный период безопаснее взаимодействовать на более низких уровнях. В то же время она не исключила, что свою роль сыграла и пандемия коронавируса.