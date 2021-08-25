США решили продолжить торговую войну с Китаем

Торговый представитель США Кэтрин Тай сообщила, что администрация президента Джо Байдена проводит всестороннюю ревизию торговой политики с Китаем, сообщает CNBC.

Кэтрин Тай подчеркнула важность торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и заявила, что США продолжат борьбу против «нечестной торговой политики Китая и его нерыночных практик, которые мешают американскому бизнесу и рабочим».

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Эксперт по Китаю и Северо-Восточной Азии консалтинговой фирмы Eurasia Group Майкл Хирсон отметил, что Байден смог убедить страны «Большой семерки» сделать сильные заявления против Китая. Однако, по словам Хирсона, президент еще не выработал торговую стратегию или другой подход, который был бы действительно эффективен в борьбе с экономическим могуществом Китая.

Торговое напряжение между двумя самыми большими экономиками обострилось в конце 2017 года при бывшем президенте США Дональде Трампе. Спор, начавшийся с тарифов на экспорт солнечных батарей и стиральных машин из Китая, с тех пор перетек в сферу технологий и финансов. Американские компании и другие иностранные предприятия давно жалуются на неравный доступ к китайскому рынку и на незащищенность интеллектуальной собственности.

Торговля между США и Китаем тем временем растет, несмотря на напряжение. Китайский экспорт в Соединенные Штаты за первые семь месяцев 2021 года вырос на 36,9 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, а импорт — на 50,4 процента. Положительное сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) Китая с США увеличилось до 35,42 миллиарда долларов, несмотря на усилия Трампа по его сокращению.

Джо Байден вступил в должность президента семь месяцев назад, но его администрация до сих пор не определилась с торговой политикой в отношении Китая. В начале августа некоторые американские корпорации, разочарованные этим промедлением, обратились к властям США с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт, которые, по мнению бизнесменов, тормозят развитие экономики Соединенных Штатов.