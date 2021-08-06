Влиятельные американцы призвали власти США помириться с Китаем

Влиятельные американские бизнес-группы обратились к властям США с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт, сообщает The Wall Street Journal.

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По их мнению, тарифы тормозят развитие экономики США. В письме к торговому представителю страны Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен предприниматели утверждают, что Пекин выполнил все обязательства по торговому соглашению. Например, Китай открыл рынки для американских финансовых учреждений и снизил барьеры для экспорта сельскохозяйственной продукции из США в КНР.

Издание отмечает, что письмо отражает растущее разочарование некоторых американских корпораций темпами пересмотра торговой и экономической политики в отношении Китая. Бизнес призывает помириться с КНР и снизить тарифы на китайские товары в целом.

Письмо подписали около 30 групп предпринимателей, в числе которых Торговая палата США, Национальная федерация розничной торговли и Ассоциация полупроводниковой промышленности.

Возобновление торговой войны между США и Китаем приведет к проигрышным результатам, предостерег ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Таким образом Пекин ответил на заявление Йеллен, в котором она усомнилась в том, что прошлогодняя торговая сделка между странами была выгодна Вашингтону.