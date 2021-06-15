Европа и США решили закончить торговую войну

Европейский Союз и США собираются объявить о перемирии в торговом конфликте, который развернулся из-за субсидирования авиастроения, пишет Reuters. Стороны воевали с 2004 года: речь шла о поддержке американского производителя самолетов Boeing и ее европейского конкурента Airbus.

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В марте Вашингтону и Брюсселю удалось договориться о снятии пошлин на различные американские и европейские товары на сумму более 11,5 миллиарда долларов, которые были введены в ходе конфликта по разрешению Всемирной торговой организации (ВТО). Речь идет о пятилетнем сроке, о решении собираются объявить 15 июня. Детали соглашения пока обсуждаются.

«Я вполне уверена, что мы придем к договоренностям по поводу проблемы вокруг Airbus и Boeing в сегодняшних переговорах с нашими американскими друзьями», — сказала на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О соглашении должно быть объявлено в ходе саммита с участием президента США Джо Байдена. Новые договоренности позволят сторонам объединиться перед лицом угрозы со стороны Китая, развивающего свою отрасль коммерческого судостроения.

Споры между Boeing и Airbus стали одним из самых масштабных корпоративных конфликтов в истории. Компании обвиняли друг друга в получении правительственной поддержки. Делом занималась ВТО, которая пришла к выводу, что оба предприятия получают субсидии незаконно.

В ходе противостояния Вашингтон и Брюссель по разрешению организации вводили взаимные пошлины на импорт продукции. Так, в октябре 2020 года пошлины на американские товары на сумму почти в четыре миллиарда долларов разрешили применить Евросоюзу, а в 2019 году аналогичное позволение получал и Вашингтон. Тогда речь шла о сумме в 7,5 миллиарда долларов в год.

В мае стало известно также о планах США и ЕС помириться в торговом конфликте, который начался во время президентства Дональда Трампа. Речь шла о возможности отмены обоюдных пошлин на ввоз различной продукции, в частности стали и алюминия.

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