Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем из-за повышения пошлин на австралийские вина. Теперь резко вырос экспорт в Гонконг, сообщает Bloomberg.

На фоне 45-процентного падения экспорта в материковый Китай, поставки в Гонконг за 12 месяцев выросли на 111 процентов — до 136,7 миллиона долларов. Но КНР все еще остается крупнейшим рынком сбыта для Австралии.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Китай начал конфликт с Австралией в октябре 2020-го после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии ряда товаров: угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров.

Позднее Китай повысил пошлины на австралийские вина, а затем фактически запретил поставки австралийского угля. Сложившейся ситуацией поспешили воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет.

Австралия в свою очередь пожаловалась на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за вина. До этого Канберра жаловалась на действия Пекина против импорта ячменя.