Китай захотел потеснить Францию на рынке вина

Китай хочет превратить свой основной винодельческий регион Нинся в конкурента французскому Бордо, потеснив страну на этом рынке, пишет CNBC.

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К 2035 году в этом регионе должно быть произведено 600 миллионов бутылок на сумму 20 миллиардов юаней (3,12 миллиарда долларов). «Если эта цель будет достигнута, Нинся станет важным и влиятельным во всем мире производителем, сопоставимыми с масштабами Бордо», — заявил директор по международному сотрудничеству Министерства сельского хозяйства Китая Суи Пэнфэй.

Нинся — лишь один из нескольких винодельческих районов Китая. Намеченная цель — это более чем четырехкратное увеличение годового производства вина в регионе и сопоставимо с показателями винодельческой столицы Франции. В прошлом году Бордо произвел 522 миллиона бутылок на сумму 3,5 миллиарда евро (4,16 миллиарда долларов).

В прошлом году экспорт вина из Нинся вырос на 46,4 процента, до 2,65 миллиона юаней (около 414 тысяч долларов). Основные покупатели — США, Европейский союз, Австралия и Япония. В целом Китай занимает шестое место в мире по потреблению вина и десятое по производству в литрах.

Ранее сообщалось, что производство вина во Франции оказалось под угрозой из-за холодов в Европе. Нанесенный из-за морозов ущерб может сократить производство на треть, а потери оцениваются в 1,5-2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов).