Мир рекордно сократил потребление вина

Мировое потребление вина в прошлом году снизилось на рекордные три процента по сравнению с 2019-м, достигнув минимума с 2002 года. В то же время производство этого алкогольного напитка выросло на один процент. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

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Снижение потребления вина связано с ограничением работы баров и ресторанов и уменьшением числа туристических поездок на фоне пандемии коронавируса. Больше всего употребление напитка сократилось в Китае (минус 17,4 процента) и ЮАР (минус 19,4 процента).

В России, наоборот, был зафиксирован рост в 3 процента. Больше всего потребление вина увеличилось в Бразилии (на 18,4 процента).

Ранее депутаты Госдумы заявили, что крепкий алкоголь в России нужно продавать только в специализированных магазинах. Программа по борьбе со злоупотреблением алкоголем, которая находится в стадии разработки, рассчитана до 2030 года. Ее основным элементом должна стать просветительская деятельность, считают авторы.

Цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5 процентов, российские вина подорожают на 10-15 процентов, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.