Французское вино оказалось под угрозой из-за холодов

Производство вина во Франции оказалось под угрозой из-за холодов в Европе. Как сообщает Reuters, нанесенный из-за морозов ущерб может сократить производство на треть, а потери оцениваются в 1,5-2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов).

В организации FranceAgriMer, которая занимается сельским хозяйством, заключили, что апрельские заморозки в регионе были исключительными. Особенно сильно растения пострадали из-за того, что перед холодами было потепление, что ускорило их рост. В число наиболее пострадавших винодельческих регионов вошли Бургундия, Лангедок и Аквитания (в нее входит Бордо).

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

Заморозки пришли во Францию в начале апреля, из-за них сильно пострадали виноградники, фруктовые сады и посевы сахарной свеклы. Мороз затронул 10 из 13 регионов страны

Ранее в апреле Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) опубликовала отчет, в котором говорится, что по итогам прошлого года мировое потребление вина рекордно сократилось. Это связано с ограничением работы баров и ресторанов и уменьшением числа туристических поездок на фоне пандемии коронавируса. Больше всего употребление напитка сократилось в Китае (минус 17,4 процента) и ЮАР (минус 19,4 процента).

Аномальные холода этой зимой принесли потери и американским фермерам. Только в Техасе убытки от мороза и снегопадов оценили в 600 миллионов долларов. Это отразилось на производстве цитрусовых (230 миллионов), животноводстве (228 миллионов) и выращивании овощей (150 миллионов). В частности, фермеры в долине Рио-Гранде, возможно, потеряли более 60 процентов урожая грейпфрутов и практически весь урожай апельсинов. Кроме того, из-за холодов погибли новорожденные телята, а новый приплод не появится еще несколько месяцев.